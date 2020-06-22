Edirne'de son yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü
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Edirne'de son yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü

Edirne'de son günlerde etkili olan yağışlar, ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü.

22.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:22

Edirne'de son günlerde etkili olan yağışlar, ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde bu yıl 960 bin dekar alanda ayçiçeği yetiştirildiğini söyledi.

Kış yağışlarının yeterli olmaması nedeniyle tarlalardaki taban suyunun düşük olduğunu belirten Arabacı, yaz öncesi yağan yağmurların ayçiçeğinin düzenli çıkmasını sağladığını ifade etti.

Periyodik yağışların, ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirten Arabacı, "İlk yaz ve bahar yağışlarıyla beraber ayçiçeği şu an iyi bir seviyede ve gelişimi güzel gidiyor. Kış yağışları yeterli değildi ama bugüne kadar belirli aralıklarla yağan yağmurlar ayçiçeğinin yeterli seviyede gelişmesini sağladı. Bu yağışlar bundan sonraki süreçte belirli aralıklarla devam ederse iyi bir yıl olacağı kanısındayım." dedi.

Arabacı, kentin farklı kesimlerinde etkili olan doludan ayçiçeğinin hasar görmediğini, dolu düşen bölgelerde ayçiçeğini etkileyecek riskli bir durumun oluşmadığını söyledi.

Ayçiçeğinin gelişiminde bundan sonraki yağışların da önemli olduğunu belirten Arabacı, "Hava sıcaklıkları arttığında tekrar yağışlar olursa ayçiçeği rahat bir şekilde gelişim sağlar. O yağışlar da ayçiçeğinin ihtiyacı olan dönemde düşerse bu yıl için iyi bir sezon olur düşüncesindeyiz. İnşallah böyle devam eder, iyi yağış alırız; hayırlı, bol ve bereketli bir yıl geçiririz düşüncesindeyiz." diye konuştu.

Edirne'de son yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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