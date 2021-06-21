Edirne'de sınırsız dostluk yarı maratonu koşuldu
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Edirne'de sınırsız dostluk yarı maratonu koşuldu

Edirne'de sınırsız dostluk yarı maratonu koşuldu
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Türkiye Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu farklı il ve ülkelerden katılan 1045 sporcunun katılımıyla Edirne'de koşuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram, 21 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 16 dakikada koşarak genel klasmanda 5'inci, yaş kategorisinde 2'nci sırada yer aldı.

Türkiye Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından düzenlenen Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 40 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Selimiye Cami önünde başlayan Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda sporcular Pazarkule Sınır Kapısı'na kadar gidip oradan yeniden başlangıç noktasına koşarak yarışı noktaladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu atlet Ahmet Bayram, yarı maratonu 1 saat 16 dakikada tamamlarken genel klasmanda 5'inci, 45-49 yaş kategorisinde de 2'nci oldu. Sınırsız Dostluk Uluslararası Yarı Maratonu'nda 21 kilometre erkeklerde Mestan Turhan 1 saat 8 dakika 20 saniye ile birinci olurken, Bekirhan Kabadayı 1 saat 9 dakika 10 saniye ile ikinci, Özgür Işık ise 1 saat 11 dakika 31 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlarda Dilan Atak 1 saat 25 dakika 53 saniye ile birinci, Derya Kaya, 1 saat 37 dakika 39 saniye ile ikinci, Zeynep Burcu Akbaba ise 1 saat 42 dakika 41 saniye ile üçüncü olmayı başardı.

Kaynak: Bültenler

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