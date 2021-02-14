Sınır kapılarına giden yollarda karla mücadele sürüyor
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Sınır kapılarına giden yollarda karla mücadele sürüyor

14.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:35

Edirne'de etkili olan yağışın uluslararası kara yolları ile köy yollarını kapatmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Edirne'de etkili olan yağışın uluslararası kara yolları ile köy yollarını kapatmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kentte etkili olan ve kuzey ilçelerde yoğunluğunu arttıran kar dolayısıyla Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına giden yollar ile köy yollarının kapanmaması için mücadelesini sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, tuzlama ve kar küreme işlemleri yapıyor.

Ekipler, yolda kalan araçlara da müdahale ediyor.

Kar mücadelesini haberleştirmek isteyen AA ekibi de Kemalköy - Karabulut köyü arasında yoğun kar birikmesi nedeniyle yolda kaldı.

Ekipler, kısa sürede haber ekibinin bulunduğu aracı mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, Lalapaşa ilçesine bağlı 4, Uzunköprü'ye bağlı 2, İpsala'ya bağlı 3, Enez'e bağlı 5, Keşan'a bağlı 2 köy olmak üzere 16 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde çalışma yapıyor

Kent merkezinde de Edirne Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma gerçekleştiriyor. 110 kişilik ekip çalışmalarında, hastane yolları, ana arterler ve dik yokuşlara öncelik veriyor.

Dün gece itibarıyla başlanan karla mücadele çalışmalarında, 10 ton sıvı buz çözücü, 250 ton tuz kullanıldığı belirtildi.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Edirne Belediyesi soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını ve kuşları da unutmadı. Ekipler, yoğun kar altındaki kentin 15 ayrı noktasına sokak hayvanları için mama bırakarak, beslenmelerini sağladı.

Sınır kapılarına giden yollarda karla mücadele sürüyor
Sınır kapılarına giden yollarda karla mücadele sürüyor
Sınır kapılarına giden yollarda karla mücadele sürüyor
Sınır kapılarına giden yollarda karla mücadele sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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