EDİRNE (İHA) - Edirne'de sahte parfüm operasyonu

EDİRNE - Edirne'de bir depoda operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplamda 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Havsa İlçesine bağlı Hacı İsa Mahallesi Mehmet Girgin Sokak'ta alınan ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Kaçak Parfüm" konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir depoda kaçak parfüm satıldığını belirledi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi. Konu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.