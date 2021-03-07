Edirne'de öğrenim gören 70 yabancı öğrenci kan bağışında bulundu

Edirne'de öğrenim gören 70 yabancı uyruklu öğrenci, kan bağışı yaptı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, "Bi dünya kan" sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına destek veren yabancı öğrenciler, Türk Kızılay Edirne Şubesinin Talatpaşa Caddesi'ndeki kan bağış merkezinde bir araya geldi.

Form dolduran öğrencilerden kan değerleri uygun bulunanların bağışları kabul edildi.

Derneğin başkanı Hakan Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Edirne'de kalan yabancı öğrencilere kurum ve kuruluşların yardım ve desteklerini esirgemediğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Türk Kızılay Edirne Şubesinin yardımcı olduğu öğrencilerimiz, kan bağışında bulunarak Türk halkına teşekkürlerini iletti. Dün 30, bugün de 40 olmak üzere 70 öğrencimiz kan bağışında bulundu. Kan bağışı organizasyonumuz önümüzdeki günlerde devam edecek. Edirne'de 250 civarında uluslararası öğrencimiz online olarak eğitimlerine devam ediyor."

Batı Trakyalı öğrenci Sedef Karabıyıklı da koronavirüs sürecinde kan stoklarının azaldığını öğrendiklerini belirtti.

Kan bağışı yapmak için bir araya geldiklerini ifade eden Karabıyıklı, "Kan ihtiyacı, hastanede yatan hastalardan dolayı daha fazla. Biz de farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için burada toplandık." dedi.

Afganistanlı öğrenci Abdulkadir Arsalan da ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak için kan vermeye geldiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı