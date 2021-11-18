Edirne'de merhum milletvekili Bircan kabri başında anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de merhum milletvekili Bircan kabri başında anıldı

AA / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel
Edirne'de merhum milletvekili Bircan kabri başında anıldı

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan vefatının 3. yılında kabri başında anıldı.

EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan vefatının 3. yılında kabri başında anıldı.

Bircan için Enez ilçesine bağlı Hasköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Anmaya Bircan ailesi, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Memleket Partisi Trakya Koordinatörü ve oğlu Erdem Bircan, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Gaytancıoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından Bircan'ın mezarı başında dua okundu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz 2018'de beyin kanaması geçirmiş, Ankara'da yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etmişti.

Edirne'de merhum milletvekili Bircan kabri başında anıldı

CHP'li Öztrak: Ekonomik kriz zirve yapıyor

CHP'li Öztrak: Ekonomik kriz zirve yapıyor

 Edirne'de üreticinin taleplere yetişemediği safranın hasadı yapıldı

Edirne'de üreticinin taleplere yetişemediği safranın hasadı yapıldı

 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki çeken Türkiye'ye NATO müdahalesi çıkışı

Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki çeken Türkiye'ye NATO müdahalesi çıkışı

AA / Ömer Çakıcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title