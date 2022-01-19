Edirne'de memurları taşıyan servisin lastiği patladı, 8 kişi yaralandı

Edirne'de memurları taşıyan servis minibüsünün lastiğinin patlaması sonucu yaralanan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SÜLOĞLU, EDİRNE (AA) - Edirne'de memurları taşıyan servis minibüsünün lastiğinin patlaması sonucu yaralanan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kent merkezinden Süloğlu ilçesine giden Ş.D. idaresindeki 22 BD 484 plakalı servis minibüsü, Musabeyli köyü yakınlarında lastiğin patlaması sonucu yoldan çıkıp tarlaya girerek durabildi.

Kazada araçtaki 8 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Edirne Sultan Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp kaza yerine gelerek Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'dan bilgi aldı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, AA muhabirine, kaza nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Araçtakilerin hafif şekilde yaralandıklarını belirten Ormankıran, "Rutin bakımları yapılmış, lastikleri yenilenmiş bir araç lastiği patlaması neticesinde şarampole düşüyor. 8 hafif yaralımız var. Sevindirici taraf ağır yaralıların olmaması. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim." dedi.

Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Ormankıran yaralıları ziyaret etti

Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kaza yerindeki incelemenin ardından hastaneye giderek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı, memurları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaya ve Ormankıran, 8 yaralı memurun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.