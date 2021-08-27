Edirne'de konaklayan gurbetçiler kent ekonomisini canlandırıyor

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine giden gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra ya da tatilin ardından yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Edirne'deki otellerde konaklıyor.

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine giden gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra ya da tatilin ardından yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Edirne'deki otellerde konaklıyor.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine, gurbetçi sezonunun 15 Haziran'da başladığını söyledi.

Tatillerini baba ocağında geçiren gurbetçilerin bugünlerde dönüş yolunda olduğunu belirten Balta, "Dönüşler başladı, hem onlar hem bizim için hüzünlü bir durum. Pandemi sürecinde ilk defa bu kadar yoğun bir geliş oldu. 1,5 milyonun üzerinde geliş yaşandı. Bunun önemli bir miktarı da şehir merkezini ziyaret etti." dedi.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının bir çoğunun Edirne'yi gezdiğini anlatan Balta, şöyle devam etti:

"Bulgaristan veya Sırbistan'da kalmamak, hem de şehrimizi gezmek için burada bir ya da iki gece konaklıyorlar. Konaklama sırasında tarihi ve turistik yerleri de görmüş oluyorlar. Vakıf eserlerimizi ve müzelerimizi geziyorlar. En önemlisi de gurbetçiler pandemi sonrası şehrin turizm ve ekonomisine çok önemli katkı sağlıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz."

Balta, gurbetçilerin kente özgü Edirne peyniri, deva-i misk helvası ve badem ezmesi satın aldığını kaydetti.

Otel işletmecisi Cengiz Bulut da yoğun bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Gurbetçilerimiz 2-3 bin kilometre yoldan geldikleri için yorgun oluyorlar ve bu yüzden tercih ettikleri işletmelerde 1 veya 2 gece dinleniyorlar." diye konuştu.

"Otelleri çok güzel, temiz, insanları cana yakın"

Almanya'ya dönmeden önce Edirne'deki bir otelde ailesiyle konaklayan Nuh Sarıçerçi, tatilini Kahramanmaraş'ta geçirdiğini anlattı.

Dönüş yolunun uzun sürdüğünü vurgulayan Sarıçerçi, "Edirne'de otelde dinlendikten sonra yola çıkacağız. 27 yıldır gurbetteyiz. Yola çıkmadan önce burada otelde kalıyoruz, dinleniyoruz. Edirne'yi çok sevdik." dedi.

Gurbetçi Hasan Kutlucan ise Almanya'ya dönmeden önce Edirne'de konakladıklarını belirterek, "Burada tarihi camileri gezdik, çok beğendik. Otelleri çok güzel, temiz, insanları cana yakın, herkese tavsiye ederiz. Her gelmemizde bir ya da iki gün kalıp yola öyle çıkıyoruz." şeklinde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci