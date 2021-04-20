Edirne'de kayıp kişi için Tunca Nehri'nde arama çalışması başlatıldı

EDİRNE'de bir gündür kendisinden haber alınamayan Abdi Özer (80) için Tunca Nehri kıyısında bot ve havadan dron yardımıyla arama çalışmaları sürdürülüyor.

EDİRNE'de bir gündür kendisinden haber alınamayan Abdi Özer (80) için Tunca Nehri kıyısında bot ve havadan dron yardımıyla arama çalışmaları sürdürülüyor.

Edirne'nin Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, dün saat 19.00'dan itibaren ulaşamadıkları babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer, babasına ait Tunca Nehri kıyısında bulunan balıkçı teknesinin de yerinde olmadığını söylemesi üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, nehir üzerinde zodyak bot ve havadan da dron yardımıyla arama çalışması başlattı. Gün içinde yapılan aramada bir sonuç alınamazken, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Kayıp Abdi Özer'i arama çalışmaları sabah gün ağardıktan sonra yeniden başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU