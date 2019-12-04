Edirne'de kar yağışı (3)

04.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10

KEŞAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, Paşayiğit Mahallesi ile Beyendik beldesini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü mahalle ve beldede çatılar ile sokaklar karla kaplandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

Kaynak: DHA