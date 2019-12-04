Edirne'de kar yağışı (3)
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Edirne'de kar yağışı (3)

KEŞAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, Paşayiğit Mahallesi ile Beyendik beldesini beyaza bürüdü.

04.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10
Edirne'de kar yağışı (3)

'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI

'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, Paşayiğit Mahallesi ile Beyendik beldesini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü mahalle ve beldede çatılar ile sokaklar karla kaplandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),


Kaynak: DHA
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