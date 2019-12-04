Edirne'de kar yağışı (3)
KEŞAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, Paşayiğit Mahallesi ile Beyendik beldesini beyaza bürüdü.
04.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10
KEŞAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, Paşayiğit Mahallesi ile Beyendik beldesini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü mahalle ve beldede çatılar ile sokaklar karla kaplandı.
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),
Kaynak: DHA