Edirne'de "Kahve ve Çikolata Festivali"nde söyleşiler düzenlendi - Haberler
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Edirne'de "Kahve ve Çikolata Festivali"nde söyleşiler düzenlendi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de

Kahve eğitmeni Özgür Kızıl, Edirne'de düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali'nde katıldığı söyleşide Avrupa'nın Türk kahvesiyle Osmanlı döneminde tanıştığını belirtti.

EDİRNE (AA) - Kahve eğitmeni Özgür Kızıl, Edirne'de düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali'nde katıldığı söyleşide Avrupa'nın Türk kahvesiyle Osmanlı döneminde tanıştığını belirtti.

Edirne Valiliği himayelerinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen festival kapsamında kahve temalı sunumlar ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Kızıl, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki sunumunda Türk kahvesinin çoğunlukla Brezilya'dan gelen kahve çekirdekleriyle yapıldığını söyledi.

Türk kahvesinin kavurma ve öğütme yöntemiyle özellik kazandığını belirten Kızıl, kahvenin günümüzde de vazgeçilmez içeceklerden olduğunu ifade etti.

Osmanlı'dan bu yana kahvenin çokça tüketildiğini anlatan Kızıl, şunları kaydetti:

"Kahve kültürü Osmanlı'da köklü geçmişe sahip. Halk o dönemde kahveyi zaruri bir ihtiyaç gibi çokça tüketirdi. Ekmek ve su tüketimi kadar kahve tüketimi vardı. Osmanlı sarayında da kahve özellikle ikramlardandı. Kahve sunumunu yapacaklar özel yetiştirilirdi.

Seferler ve savaşlarla kahve kültürü de yayıldı. Avrupa Türk kahvesiyle Osmanlı döneminde tanıştı. İlk olarak Viyana Kuşatması'nda Türk kahvesi Avrupa'da yayılmaya başladı."

Festivalde Trakya Üniversitesi ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, "Kahve Bize Ne Anlatıyor" söyleşisi gerçekleştirdi.

Kahve Masası Kurucusu ve Sosyal Medya İçerik Üreticileri İsmail Gökcan ve Levent Öncü de kahve demleme atölyesi düzenledi. Atölyede, kahve demleme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Safranbolu Kahve Müzesi Koordinatörü Atila Narin, "Türk kahvesinin serüveni", kahve uzmanları Mustafa Tırınk ve Yunus Çakmak "Bir fincan kahve", kahve demleme şampiyonlarından Orkun Üstel de "kahve demleme" konularında katılımcılara atölyelerinde bilgi verdi.

Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali nde söyleşiler düzenlendi

Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali nde söyleşiler düzenlendi

Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali nde söyleşiler düzenlendi

Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali nde söyleşiler düzenlendi

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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