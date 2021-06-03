Edirne'de "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı" yapıldı
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Edirne'de "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı" yapıldı

Edirne'de 'İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı' yapıldı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı" çevrim içi düzenlendi.

Edirne'de "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı" çevrim içi düzenlendi.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, çalıştayda yaptığı konuşmada, Edirne'de geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak yapılan anket sonucunda "Taşkın-su baskını, deprem, kütle hareketleri (heyelan) ve düzensiz göç hareketliliği"nin öncelikli tehlikeler olarak belirlendiğini belirtti.

Belirlenen öncelikli afet tehlikeleri doğrultusunda uzman kişiler ile paydaş kurum ve kuruluşların katılımı ile ilk çalıştayın 21-22 Nisan'da yapıldığını aktaran Altındal, şunları kaydetti:

"İlk çalıştayda mevcut durum analizi, senaryo hazırlama ve olay önlem tablolarının oluşturulması çalışmaları yapılmıştır. 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2. çalıştayımızda ise planın en önemli ayağını oluşturan amaç ve hedefler dikkate alınarak eylemlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve eylemleri gerçekleştirecek olan sorumlu kurum ve destek kurumların tespiti ile gerçekleştirme süreleri belirlenecektir."

Katılımcılar Edirne AFAD koordinasyonunda çalıştayın ilk gününde "Taşkın-su baskını ve düzensiz göç hareketliliği', ikinci gününde ise "Deprem ve heyelan' tehlikeleriyle ilgili çalışmaları tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Edirne'de "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı" yapıldı - Haberler
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