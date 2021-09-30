Edirne'de Hacı Bektaş Veli 'Bektaşi ezgilerle' anıldı - Haberler
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Edirne'de Hacı Bektaş Veli "Bektaşi ezgilerle" anıldı

AA / Salih Baran - Haberler | Kültür Sanat
Edirne'de Hacı Bektaş Veli

Edirne'de Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri kapsamında "Bektaşi ezgiler" konseri verildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri kapsamında "Bektaşi ezgiler" konseri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ses ve saz sanatçıları, Halk Eğitim Merkezi'ndeki konserin ilk bölümünde güftesi Kul Himmet, Kul Yusuf, Bezcizade Şeyh Muhyettin Efendi, Nesimi, Pir Sultan Abdal, Şemsettin Sivasi, Münir Baba'ya ait uşşak, nihavent ve hüseyni makamlarında nefesler ve ilahiler seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde sahneyi Ankara Devlet Klasik Türk Halk Müziği Topluluğu solisti Nazlı Öksüz aldı.

Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin önemli olduğuna vurgu yapan Öksüz, Allah'ın herkese "kamil insan" olabilmeyi nasip etmesini diledi.

Konuk sanatçı Öksüz, "Önüme bir çığır geldi" tevhidi ile başladığı repertuvarını uzun hava, türkü ve deyişlerle tamamladı.

Konseri, Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, kurum amirleri ve davetliler dinledi.

Edirne'de Hacı Bektaş Veli Bektaşi ezgilerle anıldı

Edirne'de Hacı Bektaş Veli Bektaşi ezgilerle anıldı

Edirne'de Hacı Bektaş Veli Bektaşi ezgilerle anıldı

Edirne'de Hacı Bektaş Veli Bektaşi ezgilerle anıldı

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de Hacı Bektaş Veli 'Bektaşi ezgilerle' anıldı - Haberler
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