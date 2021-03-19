Edirne'de gümrük kaçağı ve sahte içki operasyonu
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Edirne'de gümrük kaçağı ve sahte içki operasyonu

19.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:33
Edirne'de gümrük kaçağı ve sahte içki operasyonu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada 57 şişe gümrük kaçağı ve 86 litre sahte alkollü içki ile 45 litre etil alkol ele geçildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada 57 şişe gümrük kaçağı ve 86 litre sahte alkollü içki ile 45 litre etil alkol ele geçildi. Olayla ilgili N.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki imalatı ve satışına yönelik yaptığı çalışmada Büyük Cami Mahallesi'nde N.Ç.'ye ait evde arama yaptı. Yapılan aramada, 57 şişe gümrük kaçağı ve 86 litre sahte alkollü içki, 45 litre etil alkol, 14 kutu alkol aroması, 44 boş şişe ve 2 şişe gliserin ele geçirildi. Polis, olayla ilgili N.Ç.'yi gözaltına aldı.


- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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