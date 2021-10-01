Edirne'de Enez Deniz Gümrük Kapısı liman inşaatı sürüyor - Haberler
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Edirne'de Enez Deniz Gümrük Kapısı liman inşaatı sürüyor

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'de Enez Deniz Gümrük Kapısı liman inşaatı sürüyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez Deniz Gümrük Kapısı liman inşaatında incelemelerde bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez Deniz Gümrük Kapısı liman inşaatında incelemelerde bulundu.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve Belediye Başkanı Özkan Günenç ile limana gelen Vali Canalp, firma yetkililerinden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, limanın 130 metre uzunluk, 45 metre genişlik ve 8 metre derinlikte olacağını söyledi.

İnşaat için 60 bin ton malzeme gerektiğini aktaran Canalp, "Bu 60 bin ton malzemeden halihazırda 45 bin tonluk malzemenin çekimi tamamlandı. Geriye 15 bin tonluk malzeme kaldı. Olayın şuanda 3'te 2'si bitti. Yüzde 66 fiziki gerçekleşme tammalandı. Tabi alandaki inşa faaliyeti bununla bitmeyecek. Bundan sonra üst yapıya başlayacağız." dedi.

Canalp, deniz gümrük kapısının üst yapı faaliyetleri için gerekli olan her türlü donanımın da karşılanacağını belirtti.

Valilik olarak üst yapıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Finansman hazırlığımızı da yaptık. Şu anda projeleri de çizilmiş durumda. İnşallah kısa zamanda Enez'in bu projesini faaliyete geçirdiğimiz zaman hepimiz göreceğiz ki kara sınır kapılarıyla her zaman için Türkiye'de gündem olmuş olan Edirne, açacağımız bu deniz sınır kapısıyla da Türkiye'nin gündemi olacaktır. Sadece Enez'in ekonomisine değil bölgenin ekonomisine, Edirne'nin ekonomisine ve Türkiye'nin ekonomisine de çok net bir katkıyı, çok güzel bir örneği beraberce burada Enez'de inşa etmiş olacağız. Bunun mutluluğunu da hepimiz beraberce paylaşacağız inşallah. Hepimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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