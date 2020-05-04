Edirne'de duraklara ücretsiz kitap bağışı kampanyası

Edirne'de duraklara ücretsiz kitap bağışı kampanyası Edirne'de, bir yayınevi sahibi vatandaşların, koronavirüs nedeniyle kitap almaya gidemeyen ve evde kaldıkları bu günleri kitap okuyarak geçirmeleri için kent genelinde 30 minibüs durağındaki kitaplıklara yüzlerce ücretsiz kitap bıraktı.

Edirne'de duraklara ücretsiz kitap bağışı kampanyası

EDİRNE - Edirne'de, bir yayınevi sahibi vatandaşların, koronavirüs nedeniyle kitap almaya gidemeyen ve evde kaldıkları bu günleri kitap okuyarak geçirmeleri için kent genelinde 30 minibüs durağındaki kitaplıklara yüzlerce ücretsiz kitap bıraktı.

Öğrencilerin ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığını arttırmak adına kurulan mini kitaplıklara, koronavirüs nedeniyle kitap almaya gelemeyen ve evde kaldıkları bu günleri kitap okuyarak geçirmek isteyen vatandaşlara katkı sunmak isteyen Ceren Kitapevi'nin sahibi Şeref Kurtiş, örnek bir davranışa imza attı. Duraklarda bulunan mini kitaplıkları çeşit çeşit kitapla doldurdu. Belediye ekipleri tarafından da kitaplıklar dezenfekte edildi.

"Paylaşırsak, büyürüz"

Bunun kendileri için bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten yayınevi sahibi Şeref Kurtiş, "30 durakta bulunan kitaplıkları ücretsiz kitapla doldurduk. Ağırlıklı olarak yayınevimizin kitapları, kendi yazarlarımızın kitapları. Bir kitaplık kitapların kalınlığına göre 40 ya da 50 tane kitap alıyor. Kitaplarımızı steril hale getirdik. Edirneli hemşehrilerimiz, dostlarımız gönül rahatlığıyla buradan kitap alsınlar. Ama onlardan rica ediyorum, bu kitaplıkları boş bırakmasınlar. Koronavirüs günlerinde böyle bir katkı sunalım dedik. Umarım Edirne bu işin kıymetini bilir. Bir kitap alsınlar 2 kitap bıraksınlar; 2 kitap alsınlar, 3 kitap bıraksınlar. Ellerinde mutlaka okuyup, kenara attıkları kitaplar vardır. Lütfen onları paylaşsınlar. Paylaşırsak, büyürüz" diye konuştu.

Kaynak: İHA