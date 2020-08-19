Edirne'de DSİ, çeltik üreticisi için Tunca Nehri'nde çalışma başlattı Edirne'de DSİ, çeltik üreticisi için Tunca Nehri'nde çalışma başlattıEDİRNE'de Tunca Nehri'nin debisinin oldukça düşmesiyle birlikte kuruma ve bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeltik tarlaları için DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Edirne'de DSİ, çeltik üreticisi için Tunca Nehri'nde çalışma başlattı

EDİRNE'de Tunca Nehri'nin debisinin oldukça düşmesiyle birlikte kuruma ve bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeltik tarlaları için DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Nehre kıyısı bulunan 15 bin dekar çeltik arazisine su ulaşabilmesi için nehrin akış hızının yavaşladığı noktalarda iş makinalarıyla yatak temizliği yapan ekipler, tarlaların daha rahat sulanması için kılavuz kanallar da açıyor.

Edirne'de kurak geçen kış ayının ardından yaz ayında da bölgenin yağış almaması Tunca Nehri'nde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Nehre kıyısı bulunan çeltik tarlalarının sulanması için yeterli suyun bulunmadığı Tunca'da, DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, su akışını hızlandırmak için nehrin çeşitli bölgelerinde iş makineleriyle çalışmalarına devam ederken, hasada 15 gün kala tekrar suya kavuşan üretici ise rahat bir nefes aldı.

Bölgede 23 kilometrelik alanda devam eden çalışmalar kapsamında Suakacağı, Hatipköy, Değirmenyeni, Avarız ve Yolüstü köylerinde suyun akış hızının yavaşladığı bölgelerde ekipler iş makinalarıyla duruma müdahale etti. İş makinaları, suyu önleyen adacıkları kaldırıp, akışı hızlandırmayı hedefledi. Öte yandan çalışmalar kapsamında çeltik tarlalarına suyun daha rahat pompalanması için kılavuz kanallar da açılmaya başlandı.

Kaynak: DHA