Edirne'de Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören ikiz kardeşler "yapay su üretebilen mekanizma" tasarladı
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Edirne'de Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören ikiz kardeşler "yapay su üretebilen mekanizma" tasarladı

Edirne'de Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören ikiz kardeşler 'yapay su üretebilen mekanizma' tasarladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören ikiz kardeşler Dilge ve Dilem Erkan, hava kütlesinin yoğunlaştırılmasıyla yapay su elde edilebilen bir mekanizma tasarladı.

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören ikiz kardeşler Dilge ve Dilem Erkan, hava kütlesinin yoğunlaştırılmasıyla yapay su elde edilebilen bir mekanizma tasarladı.

Kozmos takımını oluşturan 11. sınıf öğrencilerinden ikiz kardeşler, eğitmenleri Mert Hızmalı'nın koordinatörlüğünde "Gizli Yaşam" adlı projeyle TEKNOFEST 2021'e katılmaya hazırlanıyor.

Teknoloji atölyesinde yapay su üretebilen bir mekanizma tasarlayan ikiz kardeşler, dünyada etkisi giderek artan kuraklığa ve su sorununa bir çözüm önerisi getirmek istiyor.

Dilem Erkan, yaptığı açıklamada, kuraklık sorununa çözüm olabilecek bir tasarım yaptıklarını söyledi.

Erkan, "Günden güne artan dünya nüfusunun yanı sıra meteorolojik kuraklığın etkileri daha fazla artıyor. Oysa ki canlı yaşamın ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliği için ihtiyacımız olan tek şey su. Biz de bu problemin çözümü olarak hava kütlesinin yoğunlaştırılmasıyla yapay su elde edebilen bir mekanizma tasarladık." dedi.

Dilge Erkan ise TEKNOFEST 2021 için yaratıcı bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

Tasarımları hakkında bilgi veren Erkan, şunları kaydetti:

"Mekanizmanın sağında ve solunda iki motor bulunuyor. Kompresör motoruyla deponun içini soğutmaya çalışıyoruz. Bir diğer motor deponun içerisindeki hava sirkülasyonunun devamlığını sağlamakta bize yardımcı oluyor. Mekanizmaya monte ettiğimiz termometre de ölçümlerimizi sorunsuz ve ayrıntılı bir şekilde yapmamıza yardımcı oluyor. 'Gizli yaşam' projesi yerli ve milli üretim olarak hayata geçirilebildiği takdirde uluslararası bir ürün haline gelebilir. Umarız başarılı olabiliriz."

Eğitmen Mert Hızmalı da öğrencilerin bilinçsizce tüketilen suyun geri kazanılması ve kuraklığa bir çözüm oluşturmak adına proje hazırladıklarını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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