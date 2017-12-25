Edirne'de Darbe Girişimi Sanıkları Son Savunmalarını Yapıyor

EDİRNE'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşılık sanıklar son savunmalarını yaptı.



Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, tutuklu sanıklar 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, eski binbaşılar Ekrem Tekinarslan, Bülent Yılancı, eski kurmay yarbay Ramazan Altun, eski yüzbaşı Ali Soylu ve eski yarbay Kağan Kaya, eski üsteğmen İsmet Sezgin ve bazı tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı. Sanıklar, Cumhuriyet Savcısı Aslan Barlık'ın bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yaptı. Tutuklu sanık Hidayet Arı, hakkındaki 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yönelik savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve yasal dışı bir emir vermediğini söyledi. Arı, "Tugay komutanı iken kalkışma kapsamında hiçbir işlem yapılmadı. Sıkıyönetim komutanı sıfatıyla kimseye emir vermedim. Hiç kimse gösteremez, yok öyle bir şey. Bu sırada bana darbe kapsamında emir geliyor mu? Geliyor. Ben kimin emirlerini uyguluyorum? Kolordu komutanının. 6'da çıkış kimin emri? Başlangıçtan beri kolordu komutanının emri. Verilen karar bizim ailemizin, evlatlarımızın geleceği. Bu yol ayrımlarında darbeci ne yapar? Lütfen iyi değerlendirin. Edirne'de kışlanın yakın emniyetinin alınmasından başka yapılan bir şey yok. WhatsApp diyorsunuz. Yemin edilecek yer varsa edeyim. Ben WhatsApp'a girmedim, bilmiyorum, varlığından da haberim yok. Kalkışma kapsamında, darbeciler lehine tek bir hareketim yok. Edirne Tugayı'nda kalkışma kapsamında tek bir hazırlık göstermezseniz" dedi.



'BANA ÇOK AĞIR GELİYOR'



54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, savunmasında, tugayda herkese layık olduğu saygı ve değeri gösterdiğini ifade ederek, "Yaptığım tek bir toplantı yok. Terör örgütü üyesi hiçbir zaman olmadım. Hiç kimseyle 15 Temmuz akşamı görüştüğüm de olmamıştır. Tugayda herkese layık olduğu saygı ve değeri göstermeye çalıştım. Bu bana çok ağır geliyor, zor geliyor. Lütfen bugüne göre değil, o güne göre değerlendirin. Kaotik ortam, stres, kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Kanunsuz emir vermedim. Ben sadece kanun, mevzuat kapsamında doğru, yasal hareket tarzlarını uyguladım" diye konuştu.



DEMİRTAŞ'I ÖRNEK GÖSTERDİ



Tutuklu sanıklardan eski binbaşı Bülent Yılancı da terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, cezaevi şartlarını eleştirip, "Yıllardır vatansever bir subay olarak görev yaptım. Demirtaş sazını çalmaya, topunu oynamaya devam ederken, cezaevinde ben bu haklardan yoksun bırakılıyorum" ifadelerini kullandı. Yılancı şunları söyledi:



"Darbenin karşısında vatansever bir komutan olarak görev yaptım. Bunu bütün kışla doğrular. Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra kimse benden kaçmadı. Darbe girişiminde olduğum, darbeyi desteklediğim yönünde ne tanık beyanı ne bir telefon konuşması, ne görüntü bulunmuyor. Niyetim ortadadır."



Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları sürüyor. - Edirne