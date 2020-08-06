Edirne'de çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Mecidiye köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına, Keşan ve Çanakkale Orman şefliklerine ait 2 helikopter, 2 su ikmal aracı, 2 arazöz ve 4 pikapla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle 100 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, Seydiköy yakınlarında da anız yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiyesi ve Keşan Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA