Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek EDİRNE'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında belediye, borcu olanların 2 ay süresince sularının kesilmeyeceğini açıkladı.

EDİRNE'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında belediye, borcu olanların 2 ay süresince sularının kesilmeyeceğini açıkladı. Kentte önlemler kapsamında Tohum Takas Şenliği iptal edilirken, Kırsalın Doğal Pazarı, Kent Müzesi, Belediye binasında bulunan Atatürk Odası ve Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi kapatıldı.

'SU KESİNTİSİNE GİDİLMEYECEK'Edirne'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında belediye su borcu olan vatandaşların 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceği açıklandı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'hijyen tedbirleri' kapsamında kentte gerekli önlemleri aldıklarını belirterek,"Bu nedenle hijyen tedbirleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gitmeme kararı aldık. Tüm vatandaşlarımızdan kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve yapılan tüm uyarıları önemle takip etmelerini bir kez daha önemle rica ediyorum" dedi. Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günleri kurulan Kırsalın Doğal Pazarı'nın, Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nin, Belediye Binası'nda bulunan Atatürk Odası'nın ve Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi'nin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi'ndeki atölye çalışmalarına da iki hafta boyunca ara verildi.ÇOCUK PARKLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ardından Edirne Belediyesi, çocuk parklarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Şehir genelinde bulunan 110 parkta bulunan çocuk oyun aletleri ile Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi özel solüsyonlarla dezenfekte edildi. Kentte cuma günleri kurulan ve Bulgaristan'da turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı girişinde Türk, İngilizce, Bulgarca uyarıcı broşürler dağıtılıp, dezenfekte makinesi konuldu.

Kaynak: DHA