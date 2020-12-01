Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka "direkli tarla" diyerek, tepki gösterdi
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Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka "direkli tarla" diyerek, tepki gösterdi

01.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:34

Edirne'de Tunca Nehri kenarına yapılan düzenleme konusunda çevreciler tepki gösterdi.

Edirne'de Tunca Nehri kenarına yapılan düzenleme konusunda çevreciler tepki gösterdi.

Edirne Belediyesi tarafından Tunca Nehri ile taşkın koruma seddeleri arasındaki toprak alana düzenleme yapıldı.

İçerisinde çocuk oyun parkı ve yürüyüş alanları oluşturulan bölge bazı vatandaşların tepkisini çekti.

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Vatandaşlar bölgedeki aydınlatma direklerin çokluğuna atıfta bulunarak, dövizler bıraktı. Çevre dernekleri de estetikten uzak olduğu gerekçesiyle tepkisini dile getirdi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Belediyesince proje başlangıcında beton dökülerek oluşturulan yürüyüş yollarına itiraz ettiklerini ve bu beton yolların daha sonra gerekçe gösterilmeden kaldırıldığını belirtti.

Beton yolun sökülüp atılmasından kamu zararı oluştuğunu ileri süren Eren, oluşan kamu zararının miktarı hakkında yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

Alanda yapılan yanlış uygulamaların devam ettiğini anlatan Eren, "Bu '150 direkli tarla' hangi ihtiyaçtan yapılmıştır?" diye sordu.

Yapılan çalışmanın bölge habitatını bozacağını savunan Eren, "150 aydınlatma direği takılarak bir doğa faciası yaşanmasına neden olundu. Sabaha kadar aydınlatma yapılarak gece karanlık bir ortama ihtiyaç duyan yüzlerce canlıya yaptığınız kötülüğün farkında mısınız? Yarattığınız telafisi olmayan maddi ve manevi zararların hesabını kim verecek? Nehirlerimizin taşkınları sonucunda ortaya çıkacak olası kamu zararını bile bile çivi bile çakılmaması gereken Tunca kıyısına yönelik bu uygunsuz çevre düşmanı projelerinize devam etmeyi düşünüyor musunuz? " diye konuştu.

Eren, projeler uygulanırken sivil toplum kuruluşları ve akademik camia ile tartışılmaması sonucu yanlış uygulamaların ortaya çıktığını kaydetti.

Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka 'direkli tarla' diyerek, tepki gösterdi
Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka 'direkli tarla' diyerek, tepki gösterdi
Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka 'direkli tarla' diyerek, tepki gösterdi
Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka 'direkli tarla' diyerek, tepki gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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