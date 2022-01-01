Edirne'de av tüfeğiyle polis aracına ateş edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de devriye görevindeki polis aracına çatıdan tüfekle ateş edildi.

Menzilahir Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekip otosuna Noktacı Cami Sokak'tan geçtiği sırada bir evin çatısından av tüfeğiyle ateş edildi.

Saçmalar, aracın camına ve kapılarına isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

Ekibin haber vermesi üzerine mahalleye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredeki evlerde inceleme yaptı. Şüpheli ya da şüphelilerin aranmasına yönelik çalışma sürüyor.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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