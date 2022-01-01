Edirne'de av tüfeğiyle polis aracına ateş edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de av tüfeğiyle polis aracına ateş edildi

Edirne'de av tüfeğiyle polis aracına ateş edildi
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de devriye görevindeki polis aracına çatıdan tüfekle ateş edildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de devriye görevindeki polis aracına çatıdan tüfekle ateş edildi.

Menzilahir Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekip otosuna Noktacı Cami Sokak'tan geçtiği sırada bir evin çatısından av tüfeğiyle ateş edildi.

Saçmalar, aracın camına ve kapılarına isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

Ekibin haber vermesi üzerine mahalleye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredeki evlerde inceleme yaptı. Şüpheli ya da şüphelilerin aranmasına yönelik çalışma sürüyor.

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title