Edirne'de artan hava sıcaklığına aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Edirne'de artan hava sıcaklığına aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı

05.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:04
Edirne'de artan hava sıcaklığına aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince ceviz, badem ve erik gibi meyve ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince ceviz, badem ve erik gibi meyve ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Bahar gününü andıran 17 derecelik hava sıcaklığı bölgedeki bitkilerin gelişimini etkiledi.

Keşan ilçesinde bazı meyve ağaçları "yalancı bahara" aldanıp çiçeklendi.

Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçların "yalancı bahara" aldandığını söyledi.

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde seyrettiği belirten Açar, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle ağaçlar çiçeklerini açtı." dedi.

Açar, bu durumun meyve ağaçlarında ürün kaybına neden olabileceğini ifade ederek "Üretici açısından beklenen bir olay değildir. Ancak yapacak bir şey yok. Ekim, kasım aylarından itibaren bazı tedbirler alarak erken çiçeklenme önlenebilir." diye konuştu.

Özellikle bu mevsimde ağaç köklerinin sulanıp uzmanlarca verilen ilaçların kullanılabileceğini belirten Açar, "Erken çiçek açmasının ağaçlara bir zararı yok ama meyve üretimi anlamında kayıplar olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Barış Manço Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de artan hava sıcaklığına aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:09:31. #1.16#
title