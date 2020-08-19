Edirne'de apartmanın giriş kapısına yazılan 'Arapça' yazıya inceleme
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Edirne'de apartmanın giriş kapısına yazılan 'Arapça' yazıya inceleme

Edirne'de apartmanın giriş kapısına yazılan 'Arapça' yazıya incelemeEDİRNE'de bir apartmanın giriş kapısının camına el yazısıyla Arapça yazılı kağıt yapıştırıldı.

19.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:43

Edirne'de apartmanın giriş kapısına yazılan 'Arapça' yazıya inceleme

EDİRNE'de bir apartmanın giriş kapısının camına el yazısıyla Arapça yazılı kağıt yapıştırıldı. Yazıda Hamas'a destek istenerek "İsrail katliamını durduralım" ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Yazının Arapça bilmeyen biri tarafından internetten ya da sözlüğe bakılarak yazıldığı öne sürülürken, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis, yazıyı yapıştıran kişi ya da kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Mithatpaşa Mahallesi, Topkapı Caddesi Geren Apartmanı'nın giriş kapısının camına, geçen günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Arapça, 'Hamas islaim djihad' (Hamas İslami Cihad) başlığı adı altında kağıda el yazısıyla yazılmış yazı yapıştırıldı. Binada oturanlar yazıyı görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kapıda parmak izi incelemesi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan terörle mücadele polisleri, yazıyı yapıştıran kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

ARAPÇA BİLMEYEN BİRİ YAZDIĞI İDDİASI

Arapça bilen Mahmut Erdemir, yazının Arapça bilmeyen bir kişi tarafından yazıldığını söyledi. İnternetten ya da sözlükten bakılar yazının yazıldığını düşündüğünü belirten Erdemir, yazıda "İsrail ile mücadele eden Hamas İslami Cihad örgütüne destek olalım. İsrail katliamını durduralım. Orada yaşayan Müslümanlara akıl verelim" ifadelerinin kullanıldığını belirtti.

'POLİSE İNTİKAL ETTİ'

Yazıyı görünce polisi arayan mahalle esnafından Yılmaz Tezcan, "Kimin yapıştırdığını görmedik. Benim iş yerimin güvenlik kamerası görüntüleri var. Polisler görüntüleri aldı. Artık onlar inceleyip bakacaklar, iş onlara intikal etti. Olay yeri inleme ekipleri geldi. Çalışmaları yaptılar, parmak izi gibi. Apartmandan birisi görmüş, benden rica etti, ben de tedirgin oldum, yazıyı görünce polise haber verdim. Ekipler geldi, iş yerimin güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. İnceleme başlattılar" dedi.

BAŞKA APARTMANLARA DA YAPIŞTIRILDIĞI İDDİASI

Mahallede aynı yazının başka apartman giriş camlarına da yapıştırıldığını iddia eden Serap Camcı, yazıyı yazanların en kısa zamanda yakalanmasını isteyerek, "Yazıyla ilgili konuyu ben de başkalarından duydum. Apartman kapısına Arapça yazılar yazmışlar. Ben de hemen yan apartmanda oturuyorum. Sadece bir apartmana değil, başka apartmanlara da konulmuş" ifadelerini kullandı.

Geren Apartmanı'nda oturan Bahattin Dağlar da, "Ben buradan geçiyordum, baktım kapıda yazı yazıyor. Marketçiyi çağırdım, o da fotoğrafını çekip polise haber verdi. Ne olduğunu bilmiyorum, şimdiye kadar mahallede hiç böyle bir şey olmadı. 40 senedir bu mahallede yaşıyorum, apartmandan da biri olamaz. O yazıyı zaten herkes yazamaz? diye konuştu.

Edirne'de apartmanın giriş kapısına yazılan 'Arapça' yazıya inceleme

Kaynak: DHA

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