Edirne'de alkollü araç kullanan ve kural ihlali yapan sürücülere ceza
AA, Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında belge ve alkol muayenesi yaptı.
Şevki Arman Caddesi'ndeki denetimde alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücü ile eksik belge ve kural ihlali yapan 2 sürücüye para cezası uygulandı.
Denetimlerde 40'tan fazla araç kontrol edildi.
Kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimlerin süreceği belirtildi.
AA / Cihan Demirci - Güncel