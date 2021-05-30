Edirne'de AK Parti heyetinden muhtarlara ziyaret
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Edirne'de AK Parti heyetinden muhtarlara ziyaret

Edirne'de AK Parti heyetinden muhtarlara ziyaret
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile beraberindeki heyet, muhtarları ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile beraberindeki heyet, muhtarları ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti heyeti Yancıkçışahin Mahalle Muhtarı Orhan Nazır, Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Deniz, Medrese Alibey Mahalle Muhtarı Nesrin Günay, Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert, Meydan Mahalle Muhtarı Emin Özbostan, Mitatpaşa Mahalle Muhtarı Turgut Sarıbaşak ve Dilaverbey Mahalle Muhtarı Necmettin Erşaçmış'ı ziyaret etti.

İba, ziyarette, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Muhtarlardan giderilmesi gereken eksiklikler hakkında bilgi alan İba, metruk binalardan, otopark sorununa kadar çalışma yapılması gereken konuların çözümü için de ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Parti yetkilileriyle sohbet eden ve kendi bölgelerinin sorunlarını ileten muhtarlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle kadınların siyasetteki ve çalışma hayatındaki yerinin arttığına değinen İba, Edirne'de 24 mahalle içinde tek kadın muhtar seçilmeyi başaran Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay'ın da göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden var gücüyle çalıştığını ve mahalle sakinlerinin her sıkıntısında yanında olduğunu kaydetti.

AK Parti heyeti muhtarları ziyaret sırasında caddede denetim yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Edirne'de AK Parti heyetinden muhtarlara ziyaret
Edirne'de AK Parti heyetinden muhtarlara ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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