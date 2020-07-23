Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimi
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Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimi

Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimiEDİRNE'de, Kurban Bayramı öncesi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan 'Kurban kesim elemanı' eğitimine katılan acemi kasaplara, yaralanmaların önüne geçmek için bıçak kullanma, dini usule uygun ve hijyen kurallarına uygun kurban kesmek...

23.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:46

Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimi

EDİRNE'de, Kurban Bayramı öncesi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan 'Kurban kesim elemanı' eğitimine katılan acemi kasaplara, yaralanmaların önüne geçmek için bıçak kullanma, dini usule uygun ve hijyen kurallarına uygun kurban kesmek için uygulamalı eğitim verildi.Eğitimi tamamlayan 35 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Kurban kesim elemanlığı' sertifikası almaya hak kazanarak eğitimli kasap oldu. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, dini vecibelere ve hijyen kurallarına uyarak, acemi kasapların önüne geçilmesi amacıyla geçen hafta başlayan 20 saatlik 'Kurban kesim elemanı' eğitimi, uygulamalı kurban kesimiyle son buldu. 35 kursiyer iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından Edirne Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan kesme tesislerinde, usta kasaplar tarafından uygulamalı kurban kesme eğitimi verildi. Kasaplara burada bıçak nasıl tutulur, yaralanmamak için nelere dikkat edilir, kurban nasıl kesilir gibi teknik eğitim uygulamalı anlatıldı. Büyükbaş hayvanların kesildiği mezbahada hijyen kuralları da hatırlatılarak kurbanların, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve hijyen kuralları da aktarıldı.

'ACEMİ KASAP OLMAYACAKLAR'

Edirne Halk Eğitim Müdürü İlhan Dinç, verilen eğitimle kasapların yaralanmalarını önleyip acemi kasaplıktan kurtulacaklarını belirterek, "Bugün, kurban kesim elemanı eğitiminin son günüydü ve burada uygulamalı kurban kesimi yapıldı. Uygulama eğitiminde hayvan nasıl yere yatırılacak, bıçak nasıl tutulacak ve iş güvenliği hakkında kursiyerlere eğitim verildi. Aynı zamanda canlı kurban hayvanın kesim işlemi gerçekleştirildi. Kursiyerlerimiz de burada kurban kesimini görmüş oldular. Ayrıca kursiyerlerimizin aldığı eğitim ile kurban kesim sırasında yaralanmaların da önüne geçilecek. Bıçak tutmanın nasıl olacağı kursiyerlerimize gösterildi, uygulamalı olarak. Bu eğitimin ardından yaralanmaların da en aza indirileceğini düşünüyorum. Bu eğitime katılıp başarı gösteren kursiyerlerimize önümüzdeki günlerde 'Kurban kesme elemanı' belgesi verilecek. Bu belgeyi alanlar Edirne Valiliği tarafından gösterilen kurban kesim alanlarında kursiyerlerimiz kurbanlarını kesebilecekler.Kursiyerlere verdiğimiz bu eğitimle inşallah kentte artık acemi kasap olmayacak" dedi.

'HAYVANLARIN KESİLMESİNİ UYGULAMAYI ANLATTIK' Edirne İl Tarım VE Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimliği Hayvan Sağlık Şubesi'nde görevli veteriner Berat Çubuklu, kursiyerlere hayvan kesimini uygulamalı anlattıklarını söyledi. Çubuklu, "Halk Eğitim Merkezi'nin belirlediği, kasaplık eğitimi kapsamında hijyen ve kesim esnasında hekimlik anlamında karşılaşacakları sorunlar ve alınacak önlemleri anlatıyoruz. Hayvanların kesilmesi anında uygulamayı anlattık. Kesim esnasında yaralanmaları önlemek amacıyla burada ne anlamda tedbirler alınması gerektiği kasaplara anlatıldı. Kesim esnasında maalesef bilgi eksikliği ya da hayvanın tepmesinden dolayı yaralanmalar oluyor. Bu konu kendilerine güzel olarak anlatıldı. Ben genel olarak kasap kursiyer arkadaşlara iyi bir şekilde eğitim verildiğini düşünüyorum. Özelikle kursiyerlere koronavirüs tedbirleri kapsamında salgına karşı sosyal mesafe ile alacakları önlemleri öğrettik" şeklinde konuştu.

'EVDE KULLANDIĞIMIZ NORMAL BIÇAKLA KURBAN KESİMİ YAPAMAYIZ'

Kursiyerlere uygulamalı kurban kesimini anlatan usta kasaplardan Özkan Kelemer, acemi kasap olmamak evde kullanılan ekmek bıçağı ile kurban kesimi yapılmaması gerektiğini söyledi. Acemi kasaplığın önüne geçilmesi için tecrübenin şart olduğuna vurgu yapan Kelemer, "Hayvanın düzgün şekilde bağlı olması, elinde bıçağı sıkı tutması bir yandan da hayvanın güzel bir şekilde kesilmesini burada arkadaşlara gösterdik. Acemi kasap olmamak için tecrübe şart. Hayvanın özelikle kafasını çok sıkı tutmanız gerekiyor ve kendinizi garantiye almanız gerekiyor. Özelikle evde kullandığımız normal bıçaklarla kurban kesimini yapamayız. Bıçakçıdan kurban kesim bıçağı alarak kesim yapılması gerekir. Bu uygulamalar yapıldıktan sonra acemi kasap olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Kursa katılan ve sertifika almaya hak kazanan kasaplar hijyenden bıçak kullanmaya kadar kursta her şeyi öğrendiklerini ve aldıkları eğitimlerin çok faydalı olduğunu söyledi. Kursiyerlerden Alamettin Şeker, "Eğitim çok güzel geçti. Kurban keserken uymamız gereken hijyen kurallarını öğrendik. Kurban keserken dikkat etmememiz gerekenler ve bıçak tutumu da gösterildi. Bizim için verimli oldu.Aldığımız eğitimle kurallara uyduğumuzda yaralanmaların önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Bilmediklerimizde burada görmüş olduk" dedi. Remzi Enginar ise, "Burada aldığımız eğitim çok iyi bir eğitim oldu. Hayvan keserken nasıl bıçak kullanmamız gerektiğini gördük. Yaralanmamak adına. Bu eğitimi aldıktan sonra hayvan kesmeyi daha düzgün yapacağımızı düşünüyorum. Aldığımız eğitim ile birlikte alışkanlıklarımızdan vazgeçerek bize öğretilenleri uygulayıp kesim yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimi

Kaynak: DHA

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