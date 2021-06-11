Edirne'de 5 gün sürecek "lavanta" kokulu tarla günleri etkinlikleri başladı
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Edirne'de 5 gün sürecek "lavanta" kokulu tarla günleri etkinlikleri başladı

Edirne'de 5 gün sürecek 'lavanta' kokulu tarla günleri etkinlikleri başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de 4. Lavanta Tarla Günleri sembolik lavanta hasadıyla başladıEdirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri, enstitü bahçesinde düzenlenen etkinlikle başladı.

Edirne'de 4. Lavanta Tarla Günleri sembolik lavanta hasadıyla başladı

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri, enstitü bahçesinde düzenlenen etkinlikle başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, lavantanın ekonomik değeri yüksek bir bitki olduğunu vurguladı.

Trakya'da lavanta ekim alanlarının genişlediğini belirten Canalp, lavantaya çiftçinin ilgisinin arttığını ifade etti.

Lavantanın ekonomik değeri yüksek bir tıbbi aromatik bitki olduğunu anlatan Canalp, "Lavanta, yoğun ekim yapıldığında arıcılık ve bal üretimi açısından da son derece kıymetli bir bitki. Lavanta balı monoflora bal olarak ifade ediliyor. Kilosu 25 avrodan başlayıp 150 avroya kadar artan ekonomik bir değer. Lavanta ekimi arttıkça lavanta balı üretimi de otomatik olarak artıyor. Bu da çiftçilerimize ekonomik değer olarak katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

Canalp, lavantanın turistik ürün olduğuna dikkati çekerek lavanta tarlalarının görselliğiyle turistlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ise Edirne'de 560 dekarlık alanda lavanta ekimi yapıldığını ve bu alanlardan ekonomik gelir elde edilmeye başlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından lavanta bahçesinde katılımcılar sembolik hasat gerçekleştirdi. Buradan hasat edilen lavantalar buhar distilasyon ünitesine taşındı, lavanta yağı çıkarma işlemi yapıldı.

Lavanta şerbeti ikramı yapılan etkinlikte ziyaretçiler, mor tarlalarda oluşturulan alanlarda fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Vali Yardımcıları Ali Uysal ve Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba katıldı.

-Huzurevi sakinleri için özel konser

Daha sonra Edirne Huzurevinde kalanlar onuruna enstitü bahçesindeki lavanta tarlasında konser düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu ses ve saz sanatçılarının huzurevi sakinleri için hazırladıkları repertuvar beğeniye sundu. Huzurevi sakinleri hareketli ezgilere alkış tutarak eşlik etti.

Tarla günleri etkinliği 15 Haziran'da sona erecek.

Edirne'de 5 gün sürecek 'lavanta' kokulu tarla günleri etkinlikleri başladı
Edirne'de 5 gün sürecek 'lavanta' kokulu tarla günleri etkinlikleri başladı
Edirne'de 5 gün sürecek 'lavanta' kokulu tarla günleri etkinlikleri başladı
Edirne'de 5 gün sürecek 'lavanta' kokulu tarla günleri etkinlikleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne'de 5 gün sürecek "lavanta" kokulu tarla günleri etkinlikleri başladı - Haberler
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