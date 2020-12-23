4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

23.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:38
4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Edirne'de Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişiyi yakaladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Edirne'de Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi tespit edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan şahısların haklarında FETÖ soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, şahıslar jandarmaya teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sarp Özer

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