4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Edirne'de Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişiyi yakaladı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Edirne'de Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişiyi yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi tespit edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan şahısların haklarında FETÖ soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, şahıslar jandarmaya teslim edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sarp Özer