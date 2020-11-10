Edirne'de 2 bin 738 kaçak parfüm ele geçirildi
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Edirne'de 2 bin 738 kaçak parfüm ele geçirildi

10.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:06
Edirne'de 2 bin 738 kaçak parfüm ele geçirildi

EDİRNE'de jandarmanın iki araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 2 bin 738 adet parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de jandarmanın iki araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 2 bin 738 adet parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, TEM Otoyolu gişeler mevkisinde iki araçta arama yaptı. Aramalarda Romanya'ya götürülmek istenen gümrük kaçağı değişik markalarda 2 bin 736 adet parfüm ele geçirildi. Piyasa değerinin 210 bin lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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