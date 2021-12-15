Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çakmak, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğraflar arasından seçilen "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı inceledi.

Seçkide teknik, bakış açısı ve kompozisyon olarak çok iyi fotoğrafların bulunduğunu ifade eden Çakmak, "haber" kategorisinde İstanbul'da bir iş yerinde çıkan yangını söndürdükten sonra dinlenen itfaiyecilerin görüntülendiği "Yorgun kahramanlar", "yaşam" kategorisinde Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı mayın arama köpeği Atmaca'nın vefasını anlatan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafları oyladı.

"Spor" dalında ise dünya spor tarihinin en uzun soluklu organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kaydedilen "El ense" adlı fotoğrafa oy veren Çakmak, geleneksel hale gelen yarışmada birbirinden güzel fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, AA ekiplerine başarı diledi.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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