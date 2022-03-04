Edirne Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Belediye Meclis Salonundaki toplantıda ziyarete gelen İl Genel Meclis üyelerini selamladı, Edirne Yılı etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Edirne için 2022 yılının önemine değinen Gürkan, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yılında kente bir anıt kazandırmak istediklerini ifade etti.

Bu yılın Edirne Belediyesinin de 155'inci kuruluş yılı olduğunu anımsatan Gürkan, "Türkiye'de belediyeciliğin başlamasıyla birlikte ilk kurulan belediyelerden birisi. İlk kez kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. O gün bir sempozyum ile Edirne Belediyesi'nin kuruluşu ve tarihçesi hakkında meclis üyelerimizi, çalışanlarımızı ve Edirnelileri bilgilendireceğiz" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Genel ve Belediye Meclisi Parti Grup Başkanları da söz alarak 2022 Edirne Yılı kutlamaları hakkında görüşlerini paylaştı.

Ayrıca, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Pınar Ersaçmış, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Baş ve CHP Belediye Meclis Üyesi Filiz Gencan Akın da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle söz alarak, kadına yönelik şiddete ve kadın haklarına dikkat çekti.

Belediye sporcusu Melda Dernekçi'nin tam altınla ödüllendirildiği mecliste 15 madde görüşüldü.