EDİRNE '65 yaş' yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlaması '65 yaş' yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlamasıKÜTAHYA'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında '65 yaş' yasağı olan Süleyman Orhan (65), Edirne'deki torunu Belinay Orhan'ın 8'inci yaş gününü belediye aracılığıyla pasta göndererek kutladı.

'65 yaş' yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlaması

KÜTAHYA'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında '65 yaş' yasağı olan Süleyman Orhan (65), Edirne'deki torunu Belinay Orhan'ın 8'inci yaş gününü belediye aracılığıyla pasta göndererek kutladı.

Kütahya'da oturan Süleyman Orhan, Edirne'de yaşayan torunu Belinay Orhan'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkamayan Orhan, Edirne Belediyesi'ni arayarak, bu yıl torununun yanında olamayacağını, kendisi adına torunu Belinay'a doğum günü pastası ulaştırılmasını rica etti. Bunun üzerine Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, belediye personeli ile birlikte Belinay'ın ailesinin evine gitti. Apartman girişinde doğum günü pastasının mumlarını yakan Tanrıkulu, daha sonra zili çaldı. Kapıyı kardeşi ile birlikte açan Belinay Orhan, çok şaşırdı. Belinay'ın doğum gününü kutlayan Tanrıkulu, 'Bu Kütahya'dan, dedenden sürpriz. Deden bizi aradı. Biz de Edirne Belediyesi olarak doğum günü pastasını sana getirmek istedik' diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, ayrıca Belinay'a hediyeler verip, dedesi ve babaannesi ile konuşturdu.

Sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Belinay Orhan ise dedesi ve babaannesi ile belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: DHA