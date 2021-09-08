Edip Uğur kimdir? Edip Uğur kaç yaşında, nereli? Edip Uğur hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Edip Uğur izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Edip Uğur kaç yaşında, nereli? Edip Uğur hayatı ve biyografisi! Edip Uğur kimdir?

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EDİP UĞUR KİMDİR?

7 Nisan 1950 yılında Balıkesir'de doğdu.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunan Uğur, Sanayici ve İşadamıdır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı görevini yapan Uğur,

18. Dönem Anavatan Partisi ,

22. 23. ve 24. Dönemde de üç defa üst üste AK Parti Milletvekili olarak TBMM de görev yaptı.

2008-2014 yılları arasında Ak Parti Mali İdari İşler Genel Başkan Yardıcısı olarak görev yaptı.

2014 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı görevine geldi.

Ahmet Edip Uğur, evli ve üç çocuk babasıdır.