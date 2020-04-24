Edip Tepeli kimdir, nereli? Edip Tepeli kaç yaşında, eşi kim?
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Edip Tepeli kimdir, nereli? Edip Tepeli kaç yaşında, eşi kim?

Sefirin Kızı dizisindeki Kavruk Ömer karakteriyle tanınan oyuncu Edip Tepeli, Çocuklar Duymasın'ın Duygusu Ayşecan Tatari ile evli. Edip Tepeli nereli? Tiyatro eğitimi alan oyuncu İzmirli'dir. Edip Tepeli hayatı, biyografisi...

24.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:58
Edip Tepeli kimdir, nereli? Edip Tepeli kaç yaşında, eşi kim?

Edip Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Kurt Seyit ve Şura dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ardından baaşrılı birçok çalışmada boy gösterdi. 2017 yılında da Ayşecan Tatari ile dünya evine girdi.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisi ile elde etti.

Edip Tepeli kimdir, nereli? Edip Tepeli kaç yaşında, eşi kim?

Siyah Beyaz ve Renkli, Emek Sahnesi'nde çalışmalar yürüttü. Emek Sahnesi'nde Küskün Müzikal'de rol aldı. Ayrıca Pınar Yıldırım ile beraber yönettiği Nazım Hikmet Memleket oyununu hazırladı. Şehir Tiyatroları'nda İstanbul Efendisi ve Sırça Hayvan Koleksiyonu oyunlarında boy gösterdi.

Edip Tepeli kimdir, nereli? Edip Tepeli kaç yaşında, eşi kim?

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur. 2017 yılında New York'ta oyuncu Ayşecan Tatari ile evlendi.

Edip Tepeli kimdir, nereli? Edip Tepeli kaç yaşında, eşi kim?

EDİP TEPELİ OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer)

2018 – Yaşamayanlar (Şişman)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun)

2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan)

2014 – Kurt Seyit ve Şura

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