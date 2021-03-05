Edip Çakıcı kimdir? Ereğli kaymakamı Edip Çakıcı kaç yaşında nereli?

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu açıklamaları ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Edip Çakıcı kimdir? Ereğli kaymakamı Edip Çakıcı kaç yaşında nereli?

EDİP ÇAKICI KİMDİR?

Edip Çakıcı , 1975 yılında Ordu İli Gürgentepe İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu'da, lise öğrenimini 1990-1994 yılları arasında Rize Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1994-1998 yıllar arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

1994-1998 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nda memur, 1999-2004 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda Ticaret Uzmanı olarak çalıştı. İçişleri Bakanlığı'nın 2004 yılında açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak 91. dönem Ordu İli Kaymakam Adayı olarak atandı. Adaylık süresi boyunca Çorum-Dodurga ve Düzce-Yığılca İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

2006-2008 yılları arasında Dumlupınar Kaymakamı, 2008-2010 tarihleri arasında Otlukbeli Kaymakamı, 2010-2011 tarihleri arasında Hakkâri Vali Yardımcısı, 2011-2013 yılları arasında Şiran Kaymakamı, 2013-2018 yılları arasında Osmaneli Kaymakamı ve 2018-2020 yılları arasında Tekkeköy Kaymakamı olarak görev yapmıştır. 14.07.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile ilçemize atanmıştır.

06.08.2020 tarihinde Konya-Ereğli İlçesi Kaymakamlığı görevine başlayan Edip ÇAKICI evli ve iki çocuk babasıdır.İyi derecede İngilizce bilmektedir.