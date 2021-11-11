Edinburgh Hayvanat Bahçesi 108 yıldır penguenlere ev sahipliği yapıyor

Avrupa'nın en geniş açık penguen havuzuna sahip İskoçya'daki Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde, üç farklı türde 100'ü aşkın penguen yaşamını sürdürüyor.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un tercih edilen ziyaret noktalarından Edinburgh Hayvanat Bahçesi, 1913 yılından bu yana penguenlere ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde penguenleri barındıran dünyadaki ilk hayvanat bahçesinde, üç farklı türde 100'ü aşkın penguen yaşıyor.

Penguenler, 65 metre uzunluğundaki, 3,5 metre derinliğindeki, 1,2 milyon litre su kapasiteli, Avrupa'nın en geniş açık penguen havuzunda günlerini geçiriyor. Hayvanat bahçesini ziyaret edenler, havuzun üzerine kurulan köprüde penguenleri izleme imkanı buluyor.

Nils Olav adlı penguen şövalye unvanı taşıyor

Hayvanat bahçesindeki her penguenin yüzgecinde tanınmalarını sağlayan bir bant bulunuyor. Yüzgecinde mor renkli bant olan imparator pengueni Nils Olav, aynı zamanda Norveç Kraliyet Ordusu'nun maskotu olma özelliği taşıyor.

Edinburgh'a 1972 yılında tatbikat için gelen Norveç Kraliyet Muhafız Birliği'nden bir askerin sembolik onbaşı rütbesi ve Nils Olav adını verdiği imparator penguen, 2008 yılında Norveç Kralı 5. Harald tarafından şövalye ilan edildi.

Hayvanat bahçesinde 1972'den bu yana Nils Olav adını ve rütbelerini taşıyan üçüncü nesil imparator pengueni, 2016 yılında ise tuğgeneralliğe yükseldi.

Yılda yaklaşık 800 bin kişinin ziyaret ettiği Edinburgh Hayvanat Bahçesi, Noel Günü hariç yılın her günü ziyaretçilerini ağırlıyor.