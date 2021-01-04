Edinburg Hayvanat Bahçesi ekonomik nedenlerle iki pandayı Çin'e geri gönderebilir
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BBC

Edinburg Hayvanat Bahçesi ekonomik nedenlerle iki pandayı Çin'e geri gönderebilir

04.01.2021 05:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 05:35
Edinburg Hayvanat Bahçesi ekonomik nedenlerle iki pandayı Çin'e geri gönderebilir

İskoçya'daki Edinburgh Hayvanat Bahçesi, koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik sıkıntılar nedeniyle, Çin'den kiralamış oldukları iki pandayı gelecek yıl geri göndermeleri gerekebileceğini açıkladı.

İskoçya'daki Edinburgh Hayvanat Bahçesi, koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik sıkıntılar nedeniyle, Çin'den kiralamış oldukları iki pandayı gelecek yıl geri göndermeleri gerekebileceğini açıkladı.

Yang Guand ve Tian Tian isimli pandalar için Çin'e yıllık yaklaşık 1 milyon sterlin kira bedeli ödeniyor.

2011'de Edinburgh'a götürülen pandalar Çin hükümetinden 10 yıllığına kiralanmışlardı ve kontratın sona erme tarihi yaklaştı.

Edinburgh Hayvanat Bahçesi ve Highland Doğal Yaşam Parkı'nın bağlı olduğu İskoçya Kraliyet Zooloji Topluluğu'nun gelirinin en büyük kısmını ziyaretçiler oluşturuyordu. Topluluk, Covid-19 salgını kaynaklı önlemler nedeniyle yaklaşık 2 milyon sterlin zarar ettiklerini açıkladı.

Genel Müdür David Field, "panda kontratları" dahil her türlü tasarruf ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.

Field "Şu an ne olacağını söylemek zor ama Çinli muhataplarımızla atılacak sonraki adımları konuşacağız" dedi.

Edinburgh Hayvanat Bahçesi önlemler kapsamındaki ziyaret yasakları nedeniyle bazı çalışanlarının işten çıkarmıştı, diğer çalışanları ise hükümetin maaş yardımından faydalanıyor.

Field, Birleşik Krallık'ın 1 Ocak 2021'den itibaren Avrupa Birliği'nden resmen çıkmış olması nedeniyle AB fonlarına da başvuramadıklarını belirtti.

Edinburg Hayvanat Bahçesi ekonomik nedenlerle iki pandayı Çin'e geri gönderebilir
BBC
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