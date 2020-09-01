Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında? Edin Dzeko evli mi? Edin Dzeko hangi takımlarda forma giydi?
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Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında? Edin Dzeko evli mi? Edin Dzeko hangi takımlarda forma giydi?

Boşnak millî futbolcusu olan Edin Dzeko, forvet pozisyonunda görev almaktadır. Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında? Edin dzeko evli mi?

Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında? Edin Dzeko evli mi? Edin Dzeko hangi takımlarda forma giydi?
01.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:38

Şu anda Serie A kulüplerinden Roma'da forma giyen ünlü futbolcu, sempatik ve saygılı tavırlarıyşla takdir toplamakta. Başarılı futbolcu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de takip ediliyor. Edin Dzeko evli mi? Edin Dzeko'nun kaç çocuğu var?

EDİN DZEKO KİMDİR?

Boşnak millî futbolcudur. forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, Serie A kulüplerinden Roma'da forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapmaktadır.Ayrıca Bosna-Hersek millî takımınınen çok gol atan futbolcusu konumundadır.

Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bosna Hersek'teki futbol taraftarları ve gazeteciler tarafından, "Bosnalı Elmas" veya "Elmas" (Boşnakça: "Bosanski Dijamant" ya da "Dijamant") lakabı takıldı. Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Dzeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı. O sezon ligde attığı 26 gol ile en fazla gol atan ikinci oyuncuydu. Dzeko, 2009-10 sezonunda ise attığı 26 golle gol kralı oldu. Ayrıca her iki sezonda da on asist yaptı.

Dzeko, 2011-12 Premier League sezonunda, White Hart Lane'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta, Manchester City formasıyla bir maçta dört gol attı. O sezonun son lig maçında, Queens Park Rangers karşısında son dakikalara 1-2 geride giren City, 90+2'de Dzeko ve 90+4'te Sergio Agüero'nun golleriyle maçı 3-2 kazanarak 44 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandı. Dzeko, daha sonra yaptığı açıklamada, attığı bu golün kariyerinin en önemli gollerinden birisi olduğunu belirtti. Dzeko, 3 Mart 2018'de Roma formasıyla 50. lig golünü attı ve böylece Avrupa'nın en büyük beş liginin üçünde 50 gol atan ilk oyuncu oldu.

Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında? Edin Dzeko evli mi? Edin Dzeko hangi takımlarda forma giydi?

Bosna-Hersek'in genç takımında da forma giyen Dzeko, 2007 yılında a takım düzeyinde ilk millî maçına çıktı. Ülkesi adına 101 maçta forma giyerken, toplamda 55 gol attı. Dzeko, Lihtenştayn'a karşı 7 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada yaptığı hat trick ile birlikte, Zvjezdan Misimovic ve Elvir Bolic'i geçerek Bosna-Hersek formasıyla tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu. 11 Eylül 2018'de Avusturya'ya karşı oynanan bir maçta, 95. kez Bosna-Hersek formasını giyerek, Emir Spahic'i geride bırakarak Bosna-Hersek formasını en çok giyen oyuncu oldu. 2014 FIFA Dünya Kupası'na elemelerinde, millî takım formasıyla 10 gol atarak, ülkesinin turnuvaya katılmasına önemli bir katkı sağladı.

EDİN DZEKO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Roma,

Man City,

Wolfsburg,

FK Teplice,

Ustí nad Labem,

Zeljeznicar

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