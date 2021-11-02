EDHO ile ilgili ATV'den açıklama geldi mi? Son karar ne? EDHO geçen hafta da yayınlanmamıştı! EDHO bu hafta da yok mu?

ATV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Edho yeni sezonu ve yeni bölümü ne zaman başlayacak merak edildi. EDHO izlemek isteyen izleyiciler, EDHO 7. sezon ne zaman? EDHO 200. bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 1. bölümü hangi gün? aratması yapıyor. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman? EDHO bitti mi, final mi yaptı, devam edecek mi? EDHO yeni bölümü ne zaman? EDHO ile ilgili ATV'den resmi açıklama geldi mi? İşte bilgiler...

EDHO 2 KASIM SALI VAR MI, YAYINLANACAK MI?

ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Son Sığınak' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.

ATV 2 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Son Sığınak

22:40 - Kalp Yarası

EDHO NEDEN YOK? EDHO NEDEN BAŞLAMADI?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

EDHO İLE İLGİLİ ATV'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Henüz dizi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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