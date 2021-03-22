EDHO Ceylan (Sanem Çelik) diziden mi ayrıldı, neden ayrılıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan karakteri diziden neden ayrılacak?

EDHO Ceylan diziden mi ayrılıyor? EDHO Ceylan karakteri neden dizide yok? Niye ayrılıyor? Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan'ı kim canlandırıyor? EDHO Ceylan (Sanem Çelik) diziden neden çıktı? Tüm cevaplar haberimizde.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni bir ayrılık gündeme geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a, Ceylan karakteri ile katılan ve dizinin sevilen isimlerinden biri haline Sanem Çelik, kadrodan ayrıldı. Sevilen oyuncu, gelecek bölümlerden itibaren dizide yer almayacak.

EDHO CEYLAN (SANEM ÇELİK) DİZİDEN Mİ AYRILACAK? NEDEN AYRILIYOR?

ATV ekranlarının rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarının karşısına yine üzücü bir haberle çıktı. Bir süredir yaprak dökümünün devam ettiği dizide, yeni bir isim daha veda kararı ile gündeme geldi.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kadronun önemli isimlerinden Sanem Çelik veda edecek. Ceylan karakterine hayat veren Çelik, gelecek bölümlerden itibaren artıkekranlarda yer almayacak.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Sanem Çelik, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, lise ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.