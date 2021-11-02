Edho bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı, nerede yayınlanacak? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi 7. sezon yeni bölümleri heyecanla bekleniyordu. Dizinin beklenen 200. bölüm fragmanı da yayımlanmıştı ancak beklenen tarihte EDHO'nun yeni bölümü ekrana gelmedi. Gelişmenin ardından Oktay Kaynarca'dan ve yönetmen Onur Tan'dan da açıklama geldi.

EDHO BİTTİ Mİ?

EDHO'da Hızır adlı karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, dizinin akıbeti hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunarak veda mesajı yayımladı. Kaynarca, ''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sezon finalinin üstünden yaklaşık 3 ay geçen EDHO'nun yeni bölümü bu akşam ekranlara geleceği açıklanmıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da bu akşam ekranlara geleceği belirtilmişti. ATV, günlerce tanıtımını yayınladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünün yerine başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmini yayınladı.

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

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