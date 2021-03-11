EDHO 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle, son (185) bölüm full izle!

EDHO 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinin 185. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan EDHO 186. bölüm fragmanı izle! EDHO son bölüm özeti! Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? ATV Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle, son (185) bölüm full izle!

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EDHO186. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO dizisi ATV ekranlarında 185. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 185. bölümün ardından şimdi de EDHO 186. bölüm için araştırmalarına başladılar. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak EDHO 186. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜMDE NE OLDU?

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 185. bölümünü tek parça izleyebileceğiniz link.