Edep çıkışıyla gündem olan Orhan Gencebay, Gülşen'den özür diledi: Benim evladımdır

Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi şarkıcıların konserlerinde giydiği kıyafetler gündemden düşmüyor. Sahne kıyafetleriyle ilgili çıkan tartışmalara dahil olan Orhan Gencebay'ın "edep" çıkışı ise konuları yeniden alevlendirdi.

"İNSANA YAKIŞAN OLMASI LAZIM"

Gencebay, son verdiği röportajda "Her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" dedi.

Bu sözlerin ardından sessiz kalmayan Gülşen ise son sahnesinde Namus isimli şarkıyı söyleyerek "Namuslu görünmek kimlere kalmış" ifadelerini kullandı.

"GÜLŞEN'E BİR ŞEY DEMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"

Tartışmaların hedefinde olan Orhan Gencebay, bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak bir açıklama yaptı. Sözlerinin hedefinde Gülşen'in olmadığını belirten usta sanatçı, "Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben 'Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı' demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim" şeklinde konuştu.