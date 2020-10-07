Eddie Van Halen kimdir? Eddie Van Halen neden öldü? Eddie Van Halen hayatı ve biyografisi!

Hollandalı gitar virtüözü Eddie Van Halen, yaşamını yitirdi. Ünlü gitaristin ölüm haberi, oğlu Wolf Van Halen tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Peki, Eddie Van Halen neden öldü? Eddie Van Halen kimdir? İşte, Eddie Van Halen hayatı ve biyografisi!

Dünyaca ünlü gitarist Eddie Van Halen hayatını kaybetti. Peki, Eddie Van Halen kimdir? Eddie Van Halen neden öldü? Eddie Van Halen hayatı ve biyografisi!

EDDİE VAN HALEN NEDEN ÖLDÜ?

65 yaşındaki ünlü gitarist Eddie Van Halen, gırtlak kanserinden yaşamını yitirdi.

2019 yılında, 5 yıldır gırtlak kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Baş ve boyun bölgesinde yaygın olarak bulunan kanser sebebi ile 6 Ekim 2020 günü ailesi tarafından öldüğü duyuruldu.

EDDİE VAN HALEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ocak 1955, Amsterdam, Hollanda

Ölüm tarihi ve yeri: 6 Ekim 2020

Eddie Van Halen (26 Ocak 1955, Amsterdam - 6 Ekim 2020, Santa Monica) Hollandalı müzisyen, gitar virtüözü. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır. Van Halen adlı grubunun en önemli üyesidir. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer almıştır.

HAYATI

Halen, ailesiyle birlikte 1962 yılında Hollanda'dan Pasadena Kaliforniya'ya taşınmışlardır. Önceleri piyano dersleri almış ancak piyanonun başında oturmanın çok sıkıcı olduğunu düşünerek bateri çalmaya başlamıştır. Ağabeyi "Alex Van Halen" ise gitar dersleri almaya başlamıştır.

Ancak Eddie Van Halen daha sonra esas yeteneğinin gitar olduğuna karar vermiş ve abisiyle enstrümanlarını değiştirmişlerdir. Yaklaşık 12 yaşlarında gitar çalmaya başlayan Eddie günde 8-9 saat pratik yaparak kendini geliştirdi. 14 yaşına geldiğinde Eric Clapton'un Cream grubunda attığı soloları notası notasına çalabilir duruma gelmişti. 1974 yılında Van Halen grubunun temellerini abisiyle birlikte "Mamut" adlı grupla attı. 1982 yılında yayımlanan ve dünyanın en çok satan albümü olarak bilinen Michael Jackson'ın ünlü Thriller'ında çalışan Halen, albümdeki en bilinen şarkılardan Beat It'in gitar sololarını çalmasıyla tanındı. Tapping tekniğini dünyaya duyuran gitaristtir. Eddie, dünyanın sayılı solo gitaristlerindendir. Yazdığı Eruption şarkısıyla büyük bir ses getirmiştir. Shred tekniğinin öncülerindendir.

1990'ların sonlarında ağız ve dil kanserine yakalandı. Doktorlar günde 12 ile 14 saat ağzında metal pena tutmasının bu hastalıklara sebep olduğunu söylediler. Çeşitli tedavi metotlarıyla dil kanserinden kurtulmuş ancak hâlâ ağız kanseriyle mücadele etmektedir. Her şeye rağmen de sigara içmeye devam etmektedir. Sağlık nedenleriyle ruhsal yapısı da bozulmuş ve bunun sonucu olarak çevresi tarafından geçimsiz biri olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu durum eşiyle boşanmasına sebep olmuştur. Eddie Van Halen'in oğlu da yeni albümlerde Van Halen ile birlikte çalacaktır.

DİSKOGRAFİ

Aşağıda Eddie Van Halen'in grubu Van Halen'in yayımladığı albümler yer almaktadır.

• 1978 - Van Halen

• 1979 - Van Halen II

• 1980 - Women and Children First

• 1981 - Fair Warning

• 1982 - Diver Down

• 1984 - 1984

• 1986 - 5150

• 1988 - OU812

• 1991 - For Unlawful Carnal Knowledge

• 1993 - Live: Right Here, Right Now

• 1995 - Balance

• 1998 - Van Halen III

• 2004 - The Best Of Both Worlds

• 2012 - A Different Kind Of Truth