Eda Taşpınar, Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Sallıyor

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaşmayı sürdürüyor.

YAZIN TADINI ÇIKARTIYOR

Yunan adası Mikonos'ta tatil yapan Eda Taşpınar, her sene olduğu gibi yazın tadını doyasıya çıkarıyor. Gün boyu güneşlenip denize giren 37 yaşındaki sosyetik güzel, İnstagram'da sık sık fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

EDA'YA BEĞENİ YAĞDI

Son olarak bir ayağı denizin içinde mayolu bir fotoğrafını yayımlayan Eda Taşpınar'a beğeni yağdı.

İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımları;

















