Eda Taşpınar göbeğini içine çekerek bikinili poz verdi
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Eda Taşpınar göbeğini içine çekerek bikinili poz verdi

Eda Taşpınar göbeğini içine çekerek bikinili poz verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Renkli yaşantısı ve dünyanın pek çok yerine gerçekleştirdiği seyahatler ile dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabında 600 bin takipçisi bulunan sosyetik güzel, gittiği New York'ta kaldığı otelin havuz başında çekilmiş bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Eda Taşpınar'ın poz verirken göbeğini içine çekmesi ise sosyal medyaya konu oldu...Sosyetik güzel, Instagram sayfasını yorumlara kapalı tutması dikkat çekti.

Eda Taşpınar göbeğini içine çekerek bikinili poz verdi
Eda Taşpınar göbeğini içine çekerek bikinili poz verdi

Kaynak: Snob Magazin

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