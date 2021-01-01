Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor
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Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor

01.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:29

Çukur dizisinde canlandırdığı 'Remzi' karakteri ile adını duyuran oyuncu Çağrı Atakan yaklaşık 4 aydır birlikte olduğu Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıkladı. Yakında Survivor'a gideceğini de belirten Atakan, "Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar" dedi.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur ile adını duyuran oyuncu Çağrı Atakan Nişantaşı'nda görüntülendi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atakan, yaklaşık olarak 4 aydır birlikte oldukları sosyetik güzel Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını belirtti.

"FİKİR ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN NOKTA KOYDUK"

Atakan yaptığı açıklamada, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor
Çağrı Atakan

"SURVIVOR'A GİDİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Atakan, "Yakında Survivor'a gidiyorum. Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. Dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" dedi.

Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor
Haber Yorumları (6)
MİSAFİR: Hele habere memlekette insanlar iş aş bulamıyorum bunlar kim ki gülermişim ağlarmısin
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BERBER REŞİT: Her tarafın survivor olsa ne yazar keltoş
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VARTOLU: Çukurda mahalleyi satan adam survivor''uda satar. =yapmaacunnn Ekmeğinin peşinde :))
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