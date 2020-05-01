Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
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Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı

Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
01.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:31

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan 40. yaş gününü Instagram'dan paylaştığı bol dekolteli iki fotoğraf ile kutladı. Taşpınar mesajında, "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum" notunu paylaştı. Sosyetik güzelin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

40 yaşını kutlayan sosyetik güzel Eda Taşpınar karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Koronavirüsten korunmak için günlerdir ev karantinasında olan Eda Taşpınar 40 yaşını kutladığı yeni paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.

40. YAŞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan, 40. yaş günü paylaşımında kırmızı bir elbisesiyle ilginç iki fotoğraf paylaştı. Taşpınar bol dekolteli paylaşımında "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum." dedi. Güneşlenmekten asla vazgeçmeyen Taşpınar'ın paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi.

Eda Taşpınar'dan 40. yaş gününü iki fotoğraf ile kutladı, paylaşımına beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde havlusunu serip kendi güneş yağlarını da sürerek evinin çatısında güneşlenirken böyle poz vermişti.

Eda Taşpınar'dan 40. yaş gününü iki fotoğraf ile kutladı, paylaşımına beğeni yağdı

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleştiler. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.

Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontunç,Eda Taşpınar'ın dedesidir. Londra'da Central School of St. Martins'de okurken dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Moda haftalarında backstagelerde çalıştı, tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarladı.

Eda Taşpınar'dan 40. yaş gününü iki fotoğraf ile kutladı, paylaşımına beğeni yağdı
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Haber Yorumları (18)
500
GANİ: gereksiz çöplük
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AĞZI VE DİŞLERİ: çok çirkin
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DEVAM: aferim iyi gidiyorlar soyunun tam olsun zate orta da fazla elbise yok hic sorun olmaz
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DEVAMINA BENDEN DE DEVAM: O senin gördügün elbiseler var ya hani poset gibi. . . Sen hep disindan görüyorsun da öyle konusuyorsun. Ah bir de icindekileri görsen valla böyle konusmazdin.
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SAMİ: Giyinikleride görüyoz darsaık ve renkli renkli ben buradayım diyorlar.
1 Yayından Kaldır
AVNİ: burda kız yorumcu yokmu
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DAFNİ: Ben erkek de göremiyorum burada
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MELÜŞ BEDRİ: Ay beni mi çaaardın, datlım? Buradayım işte.
1 Yayından Kaldır
AVNİ: nasıl kırk yaşında la.bu benden büyüke
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BİRİKEDİMİ7: ALLAH islah etsin seni
Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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500
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